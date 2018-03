Aufschwung mit Schwächen

Anzeige

Nicht einmal die Launen des Wetters können dem florierenden Arbeitsmarkt scheinbar noch etwas anhaben. Trotz klirrender Kälte lief im Februar die Beschäftigung weiter heiß, sank die Arbeitslosigkeit auf einen neuen historischen Tiefstand. Also alles in bester Ordnung? Nicht unbedingt. Das zeigt sich bei näherem Hinschauen.

Immerhin etwa jeder fünfte Beschäftigte arbeitet im Niedriglohnsektor und hat damit nur sehr bedingt etwas von den Früchten des Dauer-Booms. Der deutsche Mindestlohn hinkt im europäischen Vergleich weiter hinterher, die Tarifbindung geht zurück. Hinzu kommt: Der Beschäftigungsaufbau ist deutlich stärker als der Abbau der Arbeitslosigkeit. So erklärt sich der Stellenzuwachs der letzten Monate und Jahre in erster Linie daraus, dass immer mehr Frauen im Berufsleben stehen und viele ältere Arbeitnehmer dort länger bleiben.

Es fehlt an Betreuern

Bleibt die Frage, warum trotz der großen Nachfrage immer noch etwa jeder dritte Arbeitslose länger als ein Jahr ohne Beschäftigung ist. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat kürzlich eine Antwort gegeben: Weil der Job-Boom die Bundesregierung offenkundig zu einer Vernachlässigung der Langzeitarbeitslosen verleitet hat. Förderprogramme wurden in starkem Maße zusammengestrichen. In den Jobcentern fehlt es an Betreuern. Dabei braucht, wer nicht einmal zu Boom-Zeiten in Lohn und Brot kommt, doch ganz besonders intensive Hilfe. Wenn es der Union in einer künftigen Bundesregierung mit ihrem Ziel der Vollbeschäftigung weiter ernst ist, dann muss sie hier endlich umsteuern.