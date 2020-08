Aufstand gegen Trump

Schon der große Nelson Mandela wusste es. „Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern“, postulierte der südafrikanische Friedensnobelpreisträger. Eine Kraft, die Mandela zu nutzen wusste. Bei der Rugby-WM 1995 in Südafrika inszenierte sich der dunkelhäutige Mandela als erster Fan des traditionell weiß geprägten Nationalteams – der legendäre Titelgewinn der „Springboks“ vereinte wenigstens für einen Moment eine zuvor Jahrzehnte lang tief gespaltene Nation.

Eine tief gespaltene Nation sind auch die USA. Mit dem Unterschied, dass Präsident Donald Trump das Feuer des Unfriedens in den vier Jahren seiner Amtszeit weiter angefacht hat statt es zu löschen. Was in diesen Tagen im US-Sport passiert, ist ein historisches Ereignis. Die Profis in den wichtigsten Ligen proben flächendeckend den Aufstand gegen den grassierenden Rassismus im Land, gegen die Polizeigewalt und damit auch gegen den Mann, der nichts gegen diese Missstände unternimmt: Donald Trump. Ihr Credo: Es reicht, wir treten nicht mehr an.

Dieser Boykott wenige Monate vor der US-Präsidentenwahl ist ein mächtiges, wundervolles Signal. Denn der Sport muss die Werte verteidigen, für die er steht: Toleranz, Gewaltfreiheit, Gleichheit, Anti-Rassismus, Antifaschismus. Viel zu lange haben die meisten Athleten geschwiegen, wenn Olympische Spiele ins autokratische China oder eine Leichtathletik-WM an die Scheichs nach Katar vergeben wurden, wo Menschenrechte nichts wert sind.

Die Sportler haben die Macht unterschätzt, über die sie verfügen, wenn sie die Stimme erheben. Verglichen mit seinen üblichen Twitter-Tiraden reagierte Trump fast schon zahm auf die Protest-Aktionen im Basketball, Eishockey und American Football – sich mit den Superstars der populärsten US-Sportarten wie der NBA-Legende LeBron James anzulegen, traut sich selbst der Choleriker im Weißen Haus nicht. Trump weiß genau: Dieser Boykott kann ihm bei den Wahlen Anfang November mehr schaden als jede kritische Äußerung eines ausländischen Regierungschefs in seine Richtung.

Wenn die Amerikaner zeitnah hoffentlich von dem Elend namens Trump erlöst werden, das die älteste Demokratie der Welt in ihren Grundfesten bedroht, haben auch die vielen mutigen Sportler in den USA ihren Anteil daran. Nelson Mandela würde das sicher gefallen.

