Auftakt zur Verkehrswende

Klar: Mit einigen neuen Bussen und zunächst zeitlich befristen Preisermäßigungen alleine kann man nicht unbedingt die Welt retten. Die Preissenkungen und Angebotsverbesserungen sind eben nur ein Sofortprogramm zur Vermeidung eines EU-Vertragsverletzungsverfahrens. Da muss noch deutlich mehr kommen, wenn die Verkehrswende gelingen soll.

Aber klar ist auch: Dass die Bundesregierung Mannheim als Modellstadt ausgewählt hat, um konkret auszuprobieren, wie stark die Stickoxid-Belastung gesenkt werden kann, wenn mehr Menschen Busse und Bahnen nutzen und entsprechend weniger Autos in die Stadt fahren – das ist ein guter Einstieg in die lokale Verkehrswende. Die von Berlin finanzierten Modellversuche müssen jetzt vor Ort ergebnisoffen ausgeführt werden, damit aus ihnen dauerhafte Konzepte auch für andere Städte in Deutschland abgeleitet werden können.

Da die Kommunen zugleich weitere Projekte für eine umweltfreundlichere Mobilität der Zukunft vorbereiten, kommt es ganz besonders darauf an, dass die jetzt konkret angestoßenen Einzelmaßnahmen zu spürbaren Verbesserungen der Luftqualität führen. Kann dieser Nachweis Ende 2020 erbracht werden, dann sollten weitere Maßnahmen wie selbstverständlich folgen: Die Konzepte und Förderprogramme dazu gibt es schon, am politischen Willen scheint es auch nicht zu mangeln. So kann die Verkehrswende gelingen.