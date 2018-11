In die politische Debatte um eine verfassungskonforme Grundsteuer kommt endlich Bewegung. Für eine Neuregelung hatten die obersten Richter in Karlsruhe im April der Bundesregierung zwar eine scheinbar großzügige Frist eingeräumt. Doch angesichts der Komplexität der Materie ist die Zeit bis Ende 2019 dann doch knapp bemessen. Und ob der gestern bekannt gewordene Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz schon der Weisheit letzter Schluss ist, darf auch bezweifelt werden.

Dabei birgt das Thema Grundsteuer sozialen Sprengstoff. Denn gezahlt werden muss sie nicht nur von Immobilieneigentümern, sondern auch von den Mietern. Und die Mieten sind vielerorts ohnehin im Steigflug. Umgekehrt gehört die Grundsteuer zu den zentralen Einnahmequellen der Kommunen.

Olaf Scholz sucht nun zunächst einmal die Kommunen zu beruhigen, indem er ihnen zusichert, dass das Gesamtaufkommen der Grundsteuer gleich bleiben soll. Für Mieter sowie Menschen in eigenen Wohnungen oder Häusern heißt das aber im Umkehrschluss: Es wird Gewinner und Verlierer geben. Im Prinzip werden jene Mieter und Eigennutzer stärker zur Kasse gebeten, deren vier Wände in den letzten Jahrzehnten stark an Wert gewonnen haben. Das muss für viele beunruhigend klingen, auch wenn Scholz hier einen Mechanismus einbauen will, der das Ganze erträglich gestalten soll. Alles halb so schlimm, lautet im Kern seine Ansage.

Ob dem wirklich so ist, wird man erst erfahren, wenn die von Bund und Ländern auszuhandelnde Reform in den Praxistest geht. Bis dahin ist viel Streit programmiert. Zumal Scholz mit seiner Idee, den Wert jeder einzelnen Wohnung berechnen zu lassen, einen enormen bürokratischen Aufwand heraufbeschwören dürfte. Und dann sind da auch noch die Kommunen mit ihren jeweiligen Hebesätzen. Sie bilden gewissermaßen das entscheidende Glied in der Zahlenkette zur Ermittlung der Grundsteuer.

Die Grundsteuerreform lässt Maßnahmen wie die geplante Verschärfung der Mietpreisbremse und das bereits rege genutzte Baukindergeld plötzlich in einem neuen Licht erscheinen. Mit diesen Instrumenten sollen Mieter beziehungsweise Eigenheimbauer entlastet werden. Im Zusammenspiel mit der künftigen Grundsteuer könnte vielen von ihnen allerdings ein altes Sprichwort in den Sinn kommen: „Wie gewonnen, so zerronnen.“

