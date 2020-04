Augen auf!

Wir alle sind gerade in unseren Grundrechten eingeschränkt. Unserem höchsten Gut, unserer individuellen Freiheit wird ein Riegel vorgeschoben – und das tut weh. Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit (wenn man es genau nimmt, damit sogar ein Stück Meinungsfreiheit), Bewegungsfreiheit ... und, und, und. Der Grund: Das Coronavirus, an dem Menschen sterben, muss gestoppt werden. Verschwörungstheorien und Proteste aus Prinzip sind zur Zeit das Unsolidarischste, das es auf der Welt gibt.

Nicht falsch verstehen: Wir Demokraten müssen die Augen offenhalten. Wir müssen uns beschweren, diskutieren, streiten. Es ist ungemein wichtig, die Regierung hart und immer wieder aufs Neue zu kontrollieren und zu kritisieren.

Man muss manche lauter werdenden Stimmen aber doch genauer hinterfragen: Fühlen wir uns denn wirklich um unsere Rechte betrogen? Fühlen wir uns diktatorischen Zwängen unterworfen? Müssen wir uns fürchten, wenn wir unsere Meinung sagen? Werden wir eingesperrt? Ist Deutschland zu einem Unrechtsstaat geworden? Nein!

Wer daran zweifelt, sollte sich mal umschauen. In Polen hält die Regierung an der Wahl im Mai fest. Ein fairer Wahlkampf ist wegen Corona quasi unmöglich. In Ungarn hat sich Ministerpräsident Viktor Orbán schön mit sämtlichen Vollmachten ausstatten lassen – er kann unkontrolliert machen, was er will und so lange er will. Denn den Notstand hat Orbán mal eben unbefristet ausgerufen. Freie Meinungsäußerung oder Kritik? Fehlanzeige.

In Deutschland können wir noch frei sein, nur etwas eingeschränkt. Auch die Regierung muss Gesetze mit dem Parlament noch immer abstimmen. Obwohl das zeitweise im Eiltempo passierte und wenig Raum für Debatten war. Noch immer muss sich die Politik rechtfertigen. Noch immer gibt es Gerichte, Journalisten, die Opposition, Bürger, die alles und jeden kritisieren und öffentlich anprangern dürfen – ohne bestraft zu werden. Solange die Öffentlichkeit den Finger hebt, lebt die Demokratie weiter. Man hatte lange das Gefühl, wir nehmen alles hin, was uns vorgesetzt wird. Diese Einvernehmlichkeit lässt sich erklären: Wir standen alle unter Schock.

Letztlich stellen wir uns doch die Frage: Ist mir die größtmögliche Ausprägung meiner Freiheit wichtiger als das Leben meiner Mutter, meines Vaters, meiner Kinder? Es gibt viele Auslegungen für eine Antwort darauf.

Aber auch das ist Demokratie: dass aus allen Lebensbereichen, allen Meinungen, aus allen Missständen und Chancen ein gemeinsamer Weg für die Freiheit gefunden wird. Den suchen wir gerade. Und bitte: auch weiterhin mit Streit.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020