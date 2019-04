Augen öffnen!

Sie werden verprügelt und gequält – und trotzdem bekommt es kaum einer mit. Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind, stehen mit ihren Problemen häufig allein da. Zwar gibt es inzwischen schon etliche Beratungsangebote, doch diese werden noch immer nicht oft genug in Anspruch genommen.

Nicht selten ist die Scham zu groß, sich an die Polizei, Beratungsstellen oder Frauenhäuser zu wenden. Noch immer wollen viele Frauen ihre Männer schützen und ertragen die Demütigungen oft jahrelang.

Weil Straftaten im Bereich häuslicher Gewalt viel zu selten angezeigt werden, ist davon auszugehen, dass auch in Baden-Württemberg die Dunkelziffer in diesem Bereich viel höher ist als die in der Kriminalstatistik für 2018 angegebenen 12 000 Fälle. Deswegen muss die Politik deutlich intensiver für Opferschutzprogramme oder Hilfseinrichtungen werben, die betroffene Frauen in Anspruch nehmen können.

Für diese muss gelten: Stehen sie unter massiver Bedrohung durch ihren Partner oder Ehemann, schützt sie der Staat. Hier darf es keine Kompromisse und keine Ausnahmen geben. Denn eine Straftat bleibt nun mal eine Straftat – ob in den eigenen vier Wänden oder in der Öffentlichkeit.

Die Landesregierung muss ihre Zusage einhalten und zeitnah ein flächendeckendes Angebot an Frauenhäusern schaffen. Dass es dieses im wohlhabenden Südwesten nicht gibt, ist unverständlich. Doch das macht auch deutlich: Die Politik hat im Südwesten jahrelang vor einem großen Problem die Augen verschlossen.

