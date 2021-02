Ach ja, die Sonntagsreden. Von der neuen Demut erzählen sie gern und viel im Profifußball, von der Einsicht, dass es alles andere als selbstverständlich ist, den Spielbetrieb mitten in der Pandemie fortführen zu dürfen. Während Geschäfte, Restaurants und Schulen schließen müssen. Nur wenn es dann ans Eingemachte geht, zeigt sich die wahre Haltung von Vereinen und Verbänden: Augen zu und durch.

Die Beispiele für die verbreitete Ignoranz in der Szene häuften sich in den vergangenen Tagen. Da jammerten sie beim FC Bayern darüber, dass ihnen ein böser Berliner Fluglotse die nächtliche Anreise zur Club-WM alias „Welt-Schwachsinns-Cup“ in Katar verweigerte. Beim peinlichen Wehklagen der Münchner Funktionäre konnte man den Eindruck gewinnen, dass dem Regierungsflieger von Angela Merkel der Start zum Staatsbesuch in Washington untersagt worden sei. Regeln gerne, aber muss dieses Nachtflugverbot bitte auch für uns gelten?

Als die Tränen bei Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß wieder getrocknet waren, übernahm RB Leipzig die Schlagzeilen. Da Champions-League-Gegner FC Liverpool aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen trotz flehentlicher Appelle beider Clubs für eine Ausnahme nicht nach Deutschland einreisen durfte, wurde das Heimspiel nach Budapest verlegt. Vielleicht schaut ja der ungarische Möchtegern-Autokrat Viktor Orban noch persönlich vorbei.

Auf die Idee, dass es vielleicht gerade nicht die Zeit ist, für Fußball-Spiele quer durch die Weltgeschichte zu fliegen, kommt offenbar niemand. Nicht in München, nicht in Leipzig, nicht in Liverpool – und erst recht nicht bei der UEFA im schweizerischen Nyon. Es geht halt ums Geld. Der Europäische Fußballverband will nicht nur die Champions League und die Europa League mit Straßenfegern wie Molde FK gegen TSG 1899 Hoffenheim im üblichen Format mit Hin- und Rückspielen durchziehen. Nein, die UEFA hält allen Ernstes auch an ihrem Plan fest, die EM 2021 in zwölf verschiedenen Ländern auszurichten. Mitten in einer Pandemie. Sie warten auf eine Pointe? Es kommt leider keine.

