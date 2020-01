Augenmaß statt Ideologie

Wer mit einem Kinderwagen unterwegs ist, einen Rollstuhl braucht oder sich auf einen Rollator stützt, der wird sich freuen. Für all die Menschen kann es eine Qual sein, auf dem Gehweg nicht voranzukommen. Parkende Autos, deren Blech weit auf den engen Gehweg ragt, sind für sie ein Gräuel – verständlich.

Die Rechtslage lässt zudem keine Zweifel zu. Die Stadt Mannheim wird jetzt nicht das Parken auf Gehwegen verbieten, sondern es ist schon lange bundesweit verboten. Die Landesregierung lässt es nur nicht mehr zu, dass die Städte tatenlos zuschauen.

Dahinter steckt indes nicht nur der verständliche Ansatz, die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu schützen und die Barrierefreiheit zu erhöhen. Dass jetzt per Weisung der Rechtsaufsicht der Druck erhöht wird, hat auch politische, ja ideologische Gründe: Die zunehmende politische Verteufelung des Autos – und damit ausgerechnet des Produkts jenes Wirtschaftszweigs, der uns (noch) den meisten Wohlstand bringt.

Viele Menschen sind weiter auf das Auto als Verkehrsmittel angewiesen. Nicht nur aus dem ländlichen Raum, auch von manchen Stadtteilen lassen sich viele Arbeitsplätze in der Region gar nicht ohne Auto erreichen. Ältere, Menschen mit Behinderung oder Kinder brauchen ebenso für viele Wege ein Auto. Der Nahverkehr ist jetzt schon oft weit über der Kapazitätsgrenze ausgelastet. Und die vielen Autos, die derzeit auf Gehwegen stehen, können sich doch nicht in Luft auflösen. Nötig ist also ein Konzept mit Augenmaß, das allen Interessen Rechnung trägt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020