Die CSU-„Asylwende“ hat jetzt eine Adresse: Landesamt für Asyl in Manching bei Ingolstadt. Gestern wurde die Behörde, die 120 neue Stellen erhielt, von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landesinnenminister Joachim Herrmann (CSU) mehr oder weniger feierlich eröffnet. Zu feiern gebe es nichts, schimpften Flüchtlingshelfer und Kritiker, die gegen das „Abschiebe-Landesamt“ protestierten.

Die Schaffung des Amtes hatte Ministerpräsident Söder kurz nach seinem Amtsantritt angekündigt und in die Wege geleitet. Zu diesem Zeitpunkt war die CSU noch auf dem betont asylkritischen Trip. Es verging kaum ein Tag, an dem sich nicht ein CSU-Politiker darüber aufgeregt hätte, dass gefährliche, straffällige oder auch nur rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben würden.

Was folgte, ist als „Unions-Asylstreit“ in die Geschichte eingegangen: Streit mit der Kanzlerin, Drohungen, Erpressungen, ein Rücktritt vom Rücktritt, Kritik der Kirchen und ungute Vokabeln wie „Asyltourismus“ und „Shuttle-Service“ – mit Blick auf die Seenotretter im Mittelmeer. Die 14 Tage im Juli haben der CSU nicht gutgetan, darin sind sich inzwischen fast alle in der CSU einig, höchstens auf „sehr, sehr lange Sicht“, wie ein führender Politiker formulierte. Die Quittung waren miese Umfragewerte. Obwohl man den Instituten nach zahlreichen Fehlschlägen der vergangenen Jahre mit Vorsicht begegnet, signalisieren sie doch: Würde in diesen Tagen gewählt, kann die CSU die absolute Mehrheit im Landtag – am 14. Oktober wird neu gewählt – vergessen.