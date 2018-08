Aus der Hüfte

Es ist schon skurril, wie sehr die Union von der Flüchtlingsthematik getrieben wird. Endlich ist mal nach Wochen der scharfen unionsinternen Auseinandersetzung etwas Ruhe in die Debatte gekommen, endlich wird in der großen Koalition wieder über die drängenden Probleme bei Rente, Arbeitsmarkt und Wohnungsbau beraten. Aber schon haben sie in der CDU offenbar Entzugserscheinungen. Also holt Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer die nächste Idee aus der Kiste – eine Dienstpflicht für Flüchtlinge.

Für Humanität soll also ein Preis verlangt werden. Getreu dem alten Prinzip: fördern und fordern. Prinzipiell ist ein solcher Ansatz nie verkehrt. Nur ist Kramp-Karrenbauers Vorschlag derart unausgegoren, dass der Vorwurf des Populismus von der Opposition gerechtfertigt ist. Freiwillig oder verpflichtend sollen Flüchtlinge ein Jahr ihren Dienst an der Gesellschaft leisten.

Ja, was denn nun, mit oder ohne Zwang? Soll jeder Flüchtling herangezogen werden oder nur die mit guter Bleibeperspektive? Macht ein solches Engagement überhaupt Sinn, wenn Asylsuchende nicht einmal Deutsch sprechen können? An welche gesellschaftlichen Bereiche denkt die CDU-Frau eigentlich? Pflege, Kita, Straßenreinigung? Wenn dem so wäre, hätte dies etwas von einer Suche nach neuen, billigen Arbeitskräften, von denen viele übrigens ungelernt sind. Die Idee wirft insgesamt viel mehr Fragen auf, als dass sie Antworten oder Lösungen für eine bessere Integration böte.

Auch wenn der Vorschlag lediglich ein Baustein in der von der CDU angestoßenen Debatte über die generelle Einführung einer Dienstpflicht in Deutschland ist, gewinnt die Union damit nun wirklich keine AfD-Wähler zurück. Außerdem ist die Chance auf eine Realisierung ohnehin sehr gering, denn die SPD winkt bereits ab.

Die Union sollte sich lieber sinnvoller orientieren. So will das Bundeskabinett bis zum Jahresende endlich den Entwurf für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschließen. Es ist dringend notwendig, damit der Fachkräftemangel nicht zur Wachstumsbremse wird. Deutschland braucht aber nicht nur Ärzte und Ingenieure, sondern auch Krankenschwestern, Pfleger und Menschen, die einfachen Tätigkeiten zum Beispiel auf dem Bau nachkommen. Deswegen muss es denen, die bereits hier sind, leichter gemacht werden, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das wäre eine bessere Integrationsmaßnahme.

