Aus der Not geboren

In Frankfurt ist es an diesem Montag soweit: Obwohl das Bundesland Hessen im Unterricht auf Masken verzichten möchte, müssen sie die Jugendlichen in den weiterführenden Schulen der Mainmetropole ab sofort anlegen. Der Grund ist hier wie schon zuvor in einem Teil des Kreises Groß-Gerau und in Offenbach: die stark steigende Zahl der mit Covid-19 Infizierten.

Genau deshalb hat die

...