Aus der Zauber

Wir schaffen das.“ Den Satz, den Bundeskanzlerin Angela Merkel einst in einem ganz anderen Kontext verwendet hat, bemühte auch der französische Präsident Emmanuel Macron am Mittwochabend am Ende eines Fernseh-Interviews zum Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Zuvor hatte er Sperrstunden für neun französische Städte, darunter Paris, Marseille und Toulouse, angekündigt und an die Mitwirkung der Menschen appelliert. Nur gemeinsam, so Macrons Botschaft, werde man die aktuelle Krise überwinden. Habe man sich zuletzt daran gewöhnt, eine Gesellschaft freier Individuen zu bilden, so erinnere die jetzige Lage daran, dass Frankreich „eine Nation solidarischer Bürger“ sei.

Das waren typische Macron-Sätze: optimistisch, motivierend, fast poetisch. Diese positive Art galt als einer der Schlüssel für seinen Wahlsieg vor mehr als drei Jahren und als erfrischender Kontrast zum Katastrophendiskurs seiner politischen Hauptgegnerin, der Rechtspopulistin Marine Le Pen.

Nur reißt der französische Staatschef heute damit höchstens noch seine Stammwähler mit, die eine Minderheit darstellen. Zu oft hat Macron den Eindruck vermittelt, an den Menschen vorbei zu regieren, brutal Reformen durchdrücken zu wollen und dabei die Schwächeren auf der Strecke zu lassen – dabei hatte er im Wahlkampf klar angekündigt, das Land modernisieren und von alten Blockaden befreien zu wollen.

Die Absicht war begrüßenswert, die Methode allerdings ungeschickt. Das erklärt den heftigen Widerstand. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie erlebte Frankreich eine aufreibende Zeit mit teils gewaltsamen Protesten der Gelbwesten-Bewegung und erbitterten Streiks gegen die geplante Rentenreform, die vorerst ausgesetzt worden ist. Inzwischen ist es sehr schwer für Macron, die Franzosen für sich einzunehmen.

Nur noch gut ein Drittel der Menschen traut der französischen Regierung ein erfolgreiches Krisenmanagement zu. Zu verwirrend und schwer nachvollziehbar waren deren Entscheidungen. Erklärte sie zunächst, das Tragen von Gesichtsmasken bringe nichts, ohne ehrlich zuzugeben, dass es auch an ausreichend Material fehlte, so ist der Mund-Nasen-Schutz heute fast überall im Land in Innenräumen wie draußen Pflicht.

Auf einen strikten Lockdown mit strengen Regeln und engmaschigen Polizeikontrollen folgte eine erstaunliche Phase der Lockerung: Im Sommer fuhr man in den Urlaub, im Herbst rief die Regierung die Arbeitnehmer dazu auf, wieder in die Arbeit und die Büros zu gehen. Entsprechend voll waren die U-Bahnen und Züge. Inzwischen werden im Land bis zu 27 000 Neuinfektionen pro Tag gezählt – und die Regierung zieht erneut die Reißleine. Bei allem Verständnis für das schwierige Agieren in einer nie dagewesenen Krise – ein klarer Kurs ist nicht erkennbar.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.10.2020