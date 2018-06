Anzeige

Für Umweltminister Franz Untersteller war die Erhöhung des Wasserpfennigs von vier Jahren ein geschickter Schachzug. Zu einer Zeit, als das Geld in der Landeskasse noch knapper war, konnte der Grünen-Politiker die Finanzierung des Hochwasserschutzes damit dauerhaft sichern. Und tatsächlich ging die erste Stufe der Anhebung ohne große Aufregung über die Bühne. Die finanzielle Zusatzbelastung für die Verbraucher ist gering und undurchsichtig, da zunächst die Wasserwerke zahlen müssen. Ganz anders stellt sich die Sache für die Stromerzeuger dar, die für ihr Kühlwasser an Rhein und Neckar zur Kasse gebeten werden. Beschlossen wurde die happige Erhöhung um immerhin 50 Prozent zum Jahresanfang 2019 schon vor mehr als vier Jahren.

Angesichts der rasanten Veränderungen im Energiesektor wirkt der Zuschlag wie aus der Zeit gefallen. In der Zwischenzeit haben sich die Produktionsbedingungen für Kohle- und Kernkraftblöcke stark verschlechtert. Da gehen Zusatzbelastungen auch in nur einstelliger Millionenhöhe spürbar auf die Rentabilität. Besonders ärgerlich sind die ökologisch unerwünschten Nebenwirkungen: Ausgerechnet die neuen Kohleblöcke in Mannheim und Karlsruhe fallen im harten Wettbewerb hinter alte Kraftwerke mit höheren Umweltbelastungen zurück und können weniger oder gar nicht mehr produzieren. Bei seiner Suche nach mehr Geld hat Untersteller diesen Zielkonflikt ausgeblendet.