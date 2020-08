Aus Fakten lernen

Schüler sollen durch die Corona-Pandemie so wenig Nachteile wie möglich für ihren weiteren Bildungsweg haben. Dieses Mantra wiederholen die Kultusministerien bereits seit Wochen. Nur: Wird sich das in der Praxis bewerkstelligen lassen? Die neue Studie des Ifo-Instituts belegt mit Zahlen, was viele Eltern sowieso wussten, weil sie es jeden Tag zu Hause beobachten konnten: Videos über Klippenspringer waren weitaus interessanter als jene über binomische Formeln.

Schule spielte in den Wochen des Fernunterrichts vielleicht für zwei Stunden am Tag eine Rolle, dann wurde gezockt, gechattet, Fernsehen geschaut. Die Schüler sind abgetaucht – wie viele ihrer Lehrer. Laut Ifo-Umfrage hatten nur sechs Prozent der Schüler täglich Online-Unterricht, bei 57 Prozent fand dieser seltener als einmal pro Woche statt. Natürlich gab es Lehrer, die sich hingebungsvoll um ihre Schüler gekümmert haben. Aber es war wohl nicht die Mehrheit. Es geht hier also nicht um Gefühle und Vorurteile, sondern um Fakten.

Mehr Zeit kann helfen

Den Schülern mehr Zeit zu geben, wie es die Initiatoren der Petition „G9 jetzt!“ für Baden-Württemberg (schon seit längerem) fordern, könnte eine Lösung sein. Wer an einem G8-Gymnasium ist, hat die Zeit, um Wissenslücken aufzufüllen, nämlich nicht. Der Lehrplan ist schon unter normalen Umständen randvoll. Der Druck nach den Ferien wird groß sein, und das Nachsehen werden die Lernschwächeren haben, sie werden die Klasse wiederholen, die Schulform wechseln.

Das deutsche Schulsystem ist noch immer viel zu sehr auf Auslese getrimmt. Auch das zeigt sich in der Corona-Krise. Wer gut genug war, dem genügte es womöglich, wenn der Lehrer wöchentlich Aufgaben aufgetragen hat. Der Rest hat fern oder aufs Handy geschaut. Bildung ist mehr als Wissensvermittlung, es reicht eben nicht, Aufgaben auf einer Online-Plattform einzustellen, sondern die Kinder müssen direkt angesprochen werden (gerne auch per Telefon), sie müssen aufgefordert werden, Ergebnisse einzureichen, sie benötigen Feedback. Im Übrigen trifft das auf Nicht-Akademikerkinder genauso zu wie auf Akademikerkinder, auch dies zeigt die Ifo-Studie.

Wir können also jetzt über G9 sprechen, wir können aber auch über das Berufsverständnis von Lehrern sprechen oder über mehr Bildungsgerechtigkeit. Wichtig wäre jedenfalls anzuerkennen, dass das System Schule Mängel hat. Und diese wurden nicht durch Corona ausgelöst.

