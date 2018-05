Aus Fehlern gelernt

Anzeige

An einem einzigen Beispiel lässt sich zeigen, was in der Mannheimer Nachwuchsförderung in den vergangenen Jahren schiefgelaufen ist: Samuel Soramies ist in der Region tief verwurzelt. Er wurde in Heidelberg geboren, wuchs in Mannheim auf. Sein Vater Antti kommentiert die Adler-Spiele für Radio Regenbogen und – was das Wichtigste ist – Samuel Soramies ist ein richtig guter Eishockey-Spieler.

Der Stürmer führte die Jungadler als Kapitän zum Titel in der Deutschen Nachwuchsliga, er ist ein fester Bestandteil der deutschen U-20-Nationalmannschaft. Vor einem Jahr ging es darum, wo er nach seiner jahrelangen Ausbildung bei den Jungadlern landen würde. Es lag auf der Hand, dass er seine ersten Gehversuche im Profibereich daheim gehen würde, bei „seinen“ Adlern – falsch gedacht!

Ausgerechnet zur Konkurrenz

Da der Club dem Talent nicht aufzeigen konnte (oder wollte), wie ihn sein Weg in die DEL führen würde, kehrte Soramies Mannheim den Rücken. Er heuerte bei Red Bull in Salzburg an – ausgerechnet bei der Organisation, die den Adlern im deutschen Eishockey den Rang abgelaufen hat und seit Jahren dank der kostspieligen Akademie im österreichischen Liefering der Hauptkonkurrent beim Buhlen um die besten Nachwuchskräfte ist.