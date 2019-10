Ausgang ungewiss

So ist es nun einmal in der Beziehung, im Sport, im Job – wenn man sich auseinandergelebt hat oder der Erfolg ausbleibt, dann ist es Zeit für eine einvernehmliche Trennung. Zu dieser Erkenntnis sind nun auch MVV Energie, Energie Baden-Württemberg (EnBW) und RheinEnergie gekommen. Gemeinsam suchen sie nach einem Käufer für die Aktienpakete der Anteilseigner aus Karlsruhe und Köln.

Im Fall der EnBW kann man über die Motive nur spekulieren. Der Konzern dürfte sich kaum von Gefühlen leiten lassen – dass man als Aktionär in Mannheim stets ausdrücklich nicht willkommen war, hat EnBW bislang kaum beeindruckt. Am wahrscheinlichsten ist das Bestreben, mit dem Verkaufserlös der MVV-Aktien in eigenes Wachstum zu investieren. Die Kölner RheinEnergie dagegen könnte mit einem Ausstieg bei der MVV einen strategischen Irrtum korrigieren, den die früheren Vorstandschefs Rolf Martin Schmitz (RheinEnergie) und Rudolf Schulten (MVV) begangen haben – beide sind mittlerweile ebenso Geschichte wie ihre unternehmerischen Visionen.

Für die Mannheimer MVV Energie liegt der größte Reiz einer einvernehmlichen Trennung darin, größeren Abstand zur EnBW zu gewinnen. Da beide Konkurrenten auf dem Energiemarkt und Partner mit teilweise gegensätzlichen Interessen beim Grosskraftwerk Mannheim (GKM) sind, war das Verhältnis nie wirklich unbelastet. Ob der Plan der drei Energieunternehmen aufgeht, ist allerdings ungewiss – ein möglicher neuer MVV-Großaktionär muss einerseits EnBW und RheinEnergie einen akzeptablen Preis bieten und andererseits nachhaltig die Strategie der MVV unterstützen. Das wird ein anspruchsvolles Unterfangen. Zumindest die Kunden des Mannheimer Versorgers können derweil entspannt bleiben. Dafür sorgt die Mehrheitseignerin der MVV, die Stadt Mannheim. Denn egal, wie die Suche nach einem neuen Aktionär ausgeht: Am Garant der Stabilität für den Energieversorger führt auch künftig kein Weg vorbei.

