Geschlossenheit mahnt SPD-Landtagskandidat Sebastian Cuny in seinem Schlusswort an. Das lässt aufhorchen.

Zweimal schickt die SPD nun neue Bewerber um ein politisches Mandat ins Rennen. Die junge Walldorfer Stadträtin Elisabeth Krämer aus dem eher linken Juso-Lager will im Bundestag den scheidenden Abgeordneten Lothar Binding beerben, Sebastian Cuny in Baden-Württemberg in die Fußstapfen seines Mentors Gerhard Kleinböck treten.

Beide Kandidaten mussten sich gegen innerparteiliche Konkurrenz durchsetzen – und diese Wahlen waren nicht ohne Brisanz und lassen Gräben zwischen jungen und älteren Parteifreunden, zwischen Erneuerern von links und Bewahrern sozialdemokratischer Denkweisen aus der Richtung Olaf Scholz erkennen. Auch das äußerst knappe Wahlergebnis für Cunys Zweitkandidaten Rüdiger Kanzler spricht Bände. Einigkeit sieht anders aus.

Jetzt ist es gute demokratische Tradition, wenn es bei Wahlen Konkurrenz gibt, danach aber müssen alle wieder an einem Strang ziehen. Anders hat die SPD keine Chance, um bei beiden Urnengängen im Frühjahr und im Herbst aus dem Tief herauszukommen. Bei der Nominierung von Elisabeth Krämer vor zwei Wochen haben sich die jungen Kräfte der Partei-Basis mit den Jusos überraschend gegen das SPD-Establishment mit ihrem Kandidaten Andreas Woerlein durchgesetzt. Bei der Wahl Cunys, des „Vollblutpolitikers mit Erfahrung“, dominiert die alte Garde gegen die Jusos, die gerne André de Sá Pereira aufs Schild gehoben hätten, um „für junge Wähler ein Zeichen zu setzen“.

Mit beiden Entscheidungen hat sich die SPD auf eine Gratwanderung begeben – Ausgang ungewiss. Denn es ist alles andere als sicher, dass sowohl Krämer als auch Cuny als Neulinge ohne Amtsbonus und starker Lobby in den Parteigremien den Sprung ins jeweilige Parlament schaffen – und möglich, dass die Sozialdemokraten an Neckar und Bergstraße weder in Berlin noch in Stuttgart eine Vertretung haben.

