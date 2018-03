Anzeige

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaffen mitunter Lücken. Der Anspruch der Grünen in Baden-Württemberg ist es, dass der Modellversuch „Grundschulen ohne Noten“ fortgesetzt wird. Die Wirklichkeit sieht anders aus: Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat das Aus verkündet – und weicht keinen Millimeter von ihrer Entscheidung ab. Für die Mannheimer Grünen-Abgeordnete Elke Zimmer ist das „ein bisschen frustrierend“. Dabei hätte es ihre Partei in der Hand gehabt, über den Landtag Druck auf die Landesregierung auszuüben – indem die Fraktion mit der oppositionellen SPD gestimmt hätte.

„Anders abstimmen geht nicht“, sagen die Grünen dazu. Schließlich befinde man sich in einer Koalition „mit einem Partner, der das nicht will“. Na und? Ist die Beendigung des Modellversuchs ohne Noten etwa im Koalitionsvertrag festgeschrieben? Nein! Noch ein Grund weniger also, der Abgeordnete daran hindern könnte, das zu tun, was sie für gut und richtig halten.

Dass die SPD den Grünen „Schaumschlägerei“ und „Wortbruch“ vorhält: geschenkt! Wahrscheinlich hätten die Genossen unter umgekehrten Vorzeichen auch nicht anders gehandelt – und ihre Überzeugung der Koalitionsdisziplin untergeordnet. Die Betroffenen, die die Entscheidung des Kultusministeriums zu Recht als völlig sachfremd empfinden, tröstet das aber nicht. Für sie ist das Verhalten der Politiker nicht nur „ein bisschen“, sondern ausgesprochen frustrierend.