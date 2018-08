Anzeige

Wer vor Kurzem das zweifelhafte Vergnügen hatte, auf italienischen Straßen unterwegs zu sein, wird sich in seinem beklemmenden Gefühl bestätigt sehen. Italien ist marode, kaputt in vielen Teilen, die Infrastruktur ist nicht nur in die Jahre gekommen, sie ist ausgezehrt.

Italien, einst das Land des irgendwie geordneten Chaos’, der lässigen Leichtigkeit, hat all dies verloren. Es ist ein Land an der Grenze zur Armut in vielen seiner Teile. Ein Land, das anders als etwa Deutschland oder auch krisengeschüttelte Länder wie Spanien und Irland die Finanzkrise nicht überwunden hat, dem es an Kraft und politischem Willen fehlt, die richtigen Lehren aus dem Versagen der Finanzwelt und den Folgen des Irrglaubens an das freie Spiel der Kräfte zu ziehen. Ein Land, in dem auf dem Nährboden des Berlusconi-Medienimperiums Agonie herrscht und die Lösung in der Rückkehr zum Nationalen und der Trost im Privaten gesucht werden.

Alles ein selbst gemachtes Schicksal, also warum sollte das Deutschland scheren? Weil Italien nicht irgendein Land an der Schwelle zur sprichwörtlichen Dritten Welt ist, sondern eine tragende Säule der EU – eine Säule, die brüchig geworden ist. Dabei haben Deutschland und andere Länder Italien in den vergangenen zehn Jahren sträflich allein gelassen. In der Finanzkrise hielt sich die Solidarität in Grenzen – zugleich wurde auch nicht die Strenge geübt, wie sie etwa Griechenland, Portugal und Irland mit Reformauflagen zu spüren bekommen haben. Gleiches gilt für die Flüchtlingsfrage, in der die Italiener die ungelöste Migrationsfrage für ganz Europa erledigen sollten. Beides hat den Staat an vielen Stellen ausgehöhlt und Platz geschaffen für zersetzende Kräfte.