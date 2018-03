Auslastung spricht für sich

Anzeige

Klar, an einige Stellschrauben sollte man bei der Stadtbahn Nord noch drehen. Vor allem wohl am schlechter gewordenen Bus-Takt. Aber das ist bei einem Infrastrukturprojekt dieser Größe normal. Im Gegensatz zu anderen macht sich hier bezahlt, dass Bürger von Beginn an umfassend beteiligt und viele Bedenken eingearbeitet wurden. Auch wenn man es nie allen Recht machen kann: Die hohen Passagierzahlen sprechen für sich, die Einführung der neuen Linie war richtig.

Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr sind, wie die Debatte um Diesel-Fahrverbote verdeutlicht, generell gut angelegtes Geld. Daran dürfte sich auch nichts ändern, wenn eines – hoffentlich noch sehr fernen – Tages sämtliche Autos, Busse und Bahnen automatisch gesteuert werden. Dann wird es immer rentabler bleiben, mehrere Menschen in einem Fahrzeug zu transportieren. Nur ein Mann in einem Auto, heute noch Alltag, gilt unter Verkehrsexperten als ähnlich zukunftsträchtig, wie es die Pferdekutschen vor 100 Jahren noch waren. Wer unbedingt allein unterwegs sein möchte, muss dafür künftig eher mehr als weniger bezahlen. Für all jene, die einfach nur rasch von A nach B kommen wollen, heißt die preiswerte Alternative Kollektivverkehr. Um die attraktiv zu halten, gibt es permanenten Nachbesserungsbedarf. Wie anfangs gesagt: auch bei der Stadtbahn Nord.