Außenseiter mit Ambitionen

Von einem der größten Sportler aller Zeiten hat sich Henk Groener vor vielen Jahren inspirieren lassen. Der Handball-Bundestrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft suchte einst intensiv den Austausch mit seinem mittlerweile verstorbenen niederländischen Landsmann Johan Cruyff, der den Fußball nicht nur veränderte, sondern der als Spieler und Trainer einen neuen Stil prägte.

Eine derartige Revolution wird von Groener nicht erwartet. Beim Deutschen Handballbund (DHB) wäre man schon mit deutlich weniger zufrieden. Zumindest momentan. Der Bundestrainer soll die Mannschaft zurück in die Weltspitze führen. Nicht heute und auch nicht morgen will man dort angekommen sein, spätestens aber 2025, wenn die WM in Deutschland und den Niederlanden ausgetragen wird. Insofern ist das, was Groener da gerade betreut, ein Langzeitprojekt, bei dem die jährlichen Turniere aufzeigen, wie weit die DHB-Auswahl gekommen ist.

Dem zehnten EM-Rang 2018 folgte im vergangenen Jahr der achte WM-Platz, der über die gezeigte Leistung indes ein wenig hinwegtäuschte. Denn es fehlte nicht viel und die Deutschen hätten das Halbfinale erreicht, was Mut für die anstehende Europameisterschaft macht. Das DHB-Team reist als ambitionierter Außenseiter nach Dänemark. Soll heißen: Eine Medaille ist keine Pflicht, aber auch nicht völlig abwegig. Und allein diese Tatsche zeigt, dass Groener schon viel bewegt hat. Die Gespräche mit Cruyff waren also offenbar nicht die allerschlechtesten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020