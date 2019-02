Automatisch erhöhen

Mehr als eine halbe Million Haushalte mit niedrigen Einkommen beziehen derzeit Wohngeld, um sich ihre Miete leisten zu können. Für sie ist es zweifellos eine gute Nachricht, dass diese staatliche Leistung angehoben werden soll. Trotzdem gibt es keinen Grund zur Euphorie. Nüchtern betrachtet geht der Staat hier nämlich nur sehr halbherzig ans Werk. Und das, obwohl es sich um eine sehr zielgenaue Maßnahme zur Eindämmung sozialer Unterschiede handelt.

Das Grundübel: Die Leistung wirkt eher wie eine Unterstützung nach Kassenlage. Die letzte Wohngelderhöhung liegt bereits drei Jahre zurück. Und bis zum geplanten Inkrafttreten Anfang 2020 werden es vier Jahre sein. Der Effekt: Immer mehr Betroffene verlieren in dieser Zeit ihren Wohngeldanspruch, weil sie die festgelegten Einkommensgrenzen zum Teil nur minimal überschritten haben.

So war es auch schon in der Zeit davor. Nur mit dem Unterschied, dass die Mieten gerade in den letzten Jahren vielerorts regelrecht explodiert sind. Aus dieser Situation müsste die Bundesregierung endlich Lehren ziehen und für eine automatische Erhöhung sorgen. Grundlage könnte die jeweils aktuelle Teuerungsrate sein. Doch die Regierung wurstelt an dieser Stelle weiter wie gehabt. Bis zur Verabschiedung des Gesetzes wird es freilich noch etwas dauern – Zeit, um nachzubessern.

