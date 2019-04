Baden auch ohne Zuschuss

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Auch wenn in Ilvesheim diese Weisheit traurige Gewissheit wurde, so können die Bürger immer noch hoffen. Denn selbst ohne Zuschüsse aus Berlin werden Ilvesheimer schon bald Badefreuden genießen können – zumindest in einem neuen Hallenbad. Das 15-Millionen-Euro-Projekt Kombibad ist wegen der Finanzierung in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste steht, auch ohne Fördermittel. Denn die Kommune hat bei ihrer Planung diese möglichen Gelder außen vorgelassen.

Aber Euro-Millionen aus Berlin hätten den zweiten Bauabschnitt beflügelt – sprich die Kommune hätte mit dem Geld nach dem Hallenbad das Freibad bauen können. Dieses Ansinnen wird jetzt umso schwerer – zumal das Projekt nicht nur Freunde hat. Die Grünen und die CDU sind dagegen, weil sich die Gemeinde die Einrichtung ihrer Meinung nach nicht leisten könne. Die CDU war zunächst ein Badbefürworter. Sie kämpft aber seit knapp einem Jahr intensiv gegen die Einrichtung. Auch mit dem Vorwurf, dass Ratskollegen oder Journalisten noch nicht erkannt hätten, dass die CDU eigentlich nicht gegen das Kombibad sei, sondern ihr Veto aus reiner Sorge um die Finanzlage einlege.

