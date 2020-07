Baden-Württembergs Schulen fern der Digitalisierung

Der Stand bei der Digitalisierung der Schulen ist für Baden-Württemberg ein Desaster. Ausgerechnet das Bundesland, das sich gern als technologischer Vorreiter feiert, hinkt bei dieser Zukunftstechnologie hinterher. Beim Ausbau der schnellen Internetanschlüsse ist man fast Schlusslicht im Ländervergleich. Da haben die Städte und Gemeinden als Schulträger nahezu flächendeckend versagt. Sie haben zugewartet, bis Geld aus Berlin und Stuttgart fließt. Auch wenn die von Bildungsverbänden erhobenen Daten nicht repräsentativ sind, zeigen sie einen alarmierenden Befund.

Für Kultusministerin Susanne Eisenman gilt der alte Fußballerspruch, dass sich auch noch das Pech einstellt, wenn man schon kein Glück hat. Dass im letzten Jahr die höchst ehrgeizige Bildungsplattform Ella so krachend gescheitert ist, hat das Land noch einmal zurückgeworfen. Die Lehrer in Baden-Württemberg haben noch nicht einmal eine dienstliche E-Mail-Adresse. Das alles waren schlechte Voraussetzungen für den Heimunterricht nach der Schulschließung wegen der Pandemie. Manche Lehrer brachten die Aufgaben per Rad zu ihren Schülern. Motto: technisch in der Kreidezeit, kommunikativ im Zeitalter der Postkutschen.

Mit viel Improvisation

Die schleppende Neuordnung des schulischen Fortbildungswesens bremst die Digitalisierung zusätzlich. Viele Weiterbildungsangebote sind dieses Jahr ausgefallen. Offenbar klafft da eine riesige Lücke zwischen politischen Wünschen und der Realität.

Viele Lehrer und Schulen haben mit großem Einsatz und viel Improvisation versucht, für den Fernunterricht aus dem Wenigen das Beste zu machen. Das hat zu einem Wildwuchs der Programme geführt. Eine Standardisierung ist sicher sinnvoll. Eisenmann kann nur hoffen, dass die Lernprogramme im zweiten Anlauf funktionieren. Die Einführung könnte ohnehin zu spät kommen, wenn eine zweite Corona-Welle noch einmal eine flächendeckende Schulschließung notwendig macht. Die Politik muss fürchten, dass die Eltern dann sehr viel unduldsamer auf Einsätze als Ersatzbetreuer und Hilfslehrer reagieren.

Zusätzliche Brisanz erhält die Bildungspolitik durch den im Herbst beginnenden Landtagswahlkampf, in dem Eisenmann als Spitzenkandidatin für die CDU antritt. Manche Schuldzuweisung ist jetzt schon geprägt von parteipolitischen Einstellungen. Dabei braucht die Digitalisierung der Schulen gerade jetzt eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Beteiligten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.07.2020