Barriere in den Köpfen

Viele Menschen mit Behinderung haben es schwer, einen regulären Job zu finden – obwohl sie durchaus leistungsfähig sind. Das ist vor allem tragisch für die Betroffenen, die aus der Arbeitswelt und damit aus dem gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt werden. Aber auch der Allgemeinheit entstehen hohe Kosten: zum Beispiel durch Sozialleistungen, auf die Arbeitslose angewiesen sind, und durch fehlende Steuereinnahmen. Von dem Potenzial, das Unternehmen, Wissenschaftseinrichtungen oder Behörden verloren geht, ganz zu schweigen.

Um die Situation zu verbessern, muss an mehreren Stellschrauben gedreht werden: Eine ist, das hat kürzlich eine Untersuchung der Bundesagentur für Arbeit gezeigt, die Betreuung in den Jobcentern. Menschen mit Behinderung brauchen eine passgenaue Vermittlung, die teilweise aufwendiger sein mag als bei anderen Arbeitslosen. Das kostet Geld, lohnt sich aber allemal, wenn es dadurch gelingt, die Betroffenen dauerhaft in den regulären Arbeitsmarkt zu integrieren.

Eine weitere wichtige Stellschraube ist offenbar, bei Arbeitgebern Vorurteile abzubauen. Doch wie kann das gelingen? Vermutlich, indem es immer selbstverständlicher wird, dass Menschen mit und ohne Behinderung den Alltag teilen, angefangen im Kindergarten und in den Schulen. Auch das kostet jede Menge Geld: Inklusionsgruppen und -klassen müssen, wenn sie funktionieren sollen, personell entsprechend ausgestattet sein. Wenn es dadurch aber gelingt, die Barrieren in den Köpfen nach und nach einzureißen, profitieren am Ende alle.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018