BASF hat der Metropolregion die Hände gereicht

In der Krise - das zeigt die Erfahrung der vergangenen Wochen - vertraut der Mensch gerne Institutionen, die sich schon öfter in schwierigen Situationen bewährt haben. Also Personen und Organisationen, die schon mal im Sturm standen, als andere sich weggeduckt haben. Nun gehören multinationale Konzerne angesichts ihrer Steuervermeidungspolitik eher zu jenen Organisationen, die erfahrungsgemäß einen schlanken Fuß machen, wenn es finanziell kritisch wird. Auch die BASF in Ludwigshafen wurde in Sachen Steuervermeidung in der Vergangenheit zurecht angegangen. Kapitalismuskritiker und auch Umweltschützer blickten vielfach eher argwöhnisch Richtung Konzernzentrale.

Als aber ab Mitte März der Kommerz eine kleine Zwangspause einlegen musste und es der Gesellschaft in der Metropolregion und im übrigen Deutschland an Hilfestellung mangelte, weil Masken, Sagrotan und vieles andere knapp war, da entdeckten die „Anilliner“ ihr großes Herz noch einmal neu. 100 Millionen Mal Mund- und Nasenschutz, fast eine Million Liter Desinfektionsmittel - plötzlich fühlte es sich an wie ein Fußballspiel, in das sich Lionel Messi einwechselt. Es hilft einfach, einen großen Spieler im eignen Team zu wissen. Nun ist die Krise zwar nicht vorbei, aber die „Helping-Hands-Aktion“ des Chemieriesen hat sie für einige deutlich erträglicher gemacht und hat der Region im wahrsten Wortsinne die Hände gereicht. BASF-Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller sagte im April, dass das „Coronavirus die Welt auf den Kopf stellt“. Freilich hat er das auf die Quartalszahlen bezogen und auf die Unsicherheiten, die das Geschäftsjahr 2020 bringen könnte. Mit der Hilfsaktion in der Region haben BASF-Standortleiter Michael Heinz und sein Team die Welt aber wenigstens wieder etwas auf die Füße befördert.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.07.2020