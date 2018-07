Anzeige

Um es gleich vorwegzunehmen: Eine „Bayerische Grenzpolizei“ ist ein ideologischer und wahlkampfbedingter Unfug. Die von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aus dem Boden gestampfte Truppe kann auf die Schnelle gar nicht für mehr Sicherheit sorgen, weil die Zahl der Ordnungshüter nicht zunimmt, wenn man sie in neue Uniformen steckt – nicht einmal in Bayern, wo die Uhren anders gehen.

Die ganze „Grenzsicherung“ an der bayerisch-österreichischen Grenze war bisher ohnehin Augenwischerei, weil man von 90 Übergängen nur ganze drei ständig kontrolliert hat. Wenn man nun auch andere nach dem Zufallsprinzip kontrollieren möchte, so hätte man dies schon die ganze Zeit haben können. Am wirksamsten, sagen Polizeiexperten seit Langem, sind überraschend aufgebaute Verkehrskontrollen im Grenzgebiet – ein klassisches Aufgabengebiet der Schleierfahndung, für die man keine landeseigene Grenzpolizei benötigt.

Anstatt sich zu freuen, dass der Bund mit seinen Polizeibeamten die unmittelbare Grenzsicherung übernimmt und der Freistaat die eigenen Kräfte für andere Aufgaben einsetzen kann, macht Söder 500 Beamte aus dem Personalkörper der Landespolizei zu Hilfspolizisten der Bundespolizei. Die dürfen nur tätig werden, wenn ihnen dies erlaubt wird. Alles nur, um die CSU-Fiktion „Zurückweisung an der Grenze durch die bayerische Grenzpolizei“ irgendwie mit Leben zu erfüllen und dumpfen bajuwarischen Chauvinismus –„ Mir san mir“ – zu bedienen. Ein ähnlich sinnvolles Projekt wie die Mauer, die Donald Trump an der Grenze zu Mexiko errichten wollte.