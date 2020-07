Schönreden gehört nicht zum Repertoire von Thomas Haldenwang. Was der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz bei der Vorstellung des Berichtes seiner Behörde an Gefahren und Gewaltbereitschaft aus dem rechten wie linken Spektrum beschrieben hat, war schonungslos, ohne Pardon, vor allem beängstigend. Es brodelt in der Republik. Das ist eindeutig. Die Ränder machen mobil, der Hass wird im Internet und den sozialen Netzwerken massenhaft geschürt, bis dann aus Worten Taten folgen.

Die größte Bedrohung ist laut Bericht nach wie vor der Rechtsextremismus im Land. Halle, Hanau, der Mord an Walter Lübcke, das sind nur einige Beispiele, die die Schlagzeilen in den letzten Monaten bestimmt haben. Wer immer noch nicht begriffen hat, wozu Extremisten bereit sind, der will es auch nicht verstehen. Der oberste Verfassungsschützer hat jene als „Superspreader von Hass, Radikalisierung und Gewalt“ bezeichnet, die er in der Verantwortung sieht: die sogenannte Neue Rechte und Teile der AfD.

Erneut starke Worte, die aber nicht übertrieben scheinen, wenn man im Netz verfolgt, wer aus diesen Lagern was postet, wozu aufgerufen wird und wie sich die Grenzen des Sagbaren mittlerweile übel verschoben haben. Haldenwang ist da wohltuend kompromisslos, seine Behörde hat die AfD klar im Visier; die Junge Alternative und der „Flügel“ – angeblich aufgelöst – wurden bereits zum Verdachtsfall erklärt. Intern steht die gesamte Partei auf dem Zettel der Verfassungsschützer. Das macht die Gemäßigteren bereits zu Recht nervös. Der Streit um den Ausschluss des Rechtsaußen Andreas Kalbitz in Brandenburg ist jedenfalls Beleg dafür, wie zerrissen die AfD ist. Ausgang der Auseinandersetzung: offen. Eine Spaltung ist möglich.

Haldenwang muss sich vor allem daran messen lassen, was er noch zu Protokoll gegeben hat: Der Staat werde entschieden handeln, kein Extremist und Terrorist dürfe sich mehr sicher fühlen. Das klingt fast zu gut, um wahr zu werden. Dass alle Formen von Extremismus bekämpft werden müssen und nicht verharmlost werden dürfen, ist eine Selbstverständlichkeit. Auch das linksextreme Lager ist schließlich gewaltbereit wie nie. Bundesinnenminister Horst Seehofer liegt zwar richtig: Die große Koalition hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Gesetze auf den Weg gebracht, die den Extremismus und die Hasskriminalität eindämmen sollen. Auch wurden das Bundeskriminalamt und der Verfassungsschutz personell stark aufgerüstet.

Aber das Hauptproblem ist ein altbekanntes: Die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern muss verbessert werden. An die erste Stelle gehört die Beseitigung von Kompetenzstreitigkeiten und Reibungsverlusten, die sich offenkundig aus der föderalen Sicherheitsarchitektur ergeben – und aus unterschiedlichen Auffassungen, wie bedrohlich welches Spektrum derzeit eigentlich ist.

An Thomas Haldenwang scheint es jedenfalls nicht zu liegen, seit seinem Amtsantritt genießt der Kampf speziell gegen den Rechtsextremismus oberste Priorität. Damit hat er zum Glück seinen Vorgänger kräftig in den Schatten gestellt: Hans-Georg Maaßen.

