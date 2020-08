Beckenbauers Menetekel

Als Franz Beckenbauer die Europa League Mitte der 90er Jahre als „Cup der Verlierer“im Vergleich zur Champions League verunglimpfte, hieß der Wettbewerb noch UEFA-Cup. Seit der Umbenennung 2009 haben die deutschen Vereine das Zitat des „Kaisers“ allzu wörtlich genommen – unter den Topligen ist die Bundesliga der große Verlierer in dem Europapokal, der es nie aus dem Schatten der lukrativeren Königsklasse geschafft hat.

Auch Bayer Leverkusen konnte in dieser Saison an der Tatsache nichts ändern, dass bisher kein deutscher Club ins Endspiel der Europa League eingezogen ist. Der letzte Finalist war 2008 Werder Bremen (1:2 nach Verlängerung gegen Schachtar Donezk), als es noch um den UEFA-Cup ging. Das ist eine beschämende Bilanz für eine Liga, die sich wegen ihrer vermeintlichen Leistungsdichte hinter den Spitzenclubs FC Bayern und Borussia Dortmund rühmt. Die verheerende Statistik entlarvt die These vom starken Unterbau in Deutschland als Märchen. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum gab es sechs Sieger aus Spanien, drei aus der Premier League und mit dem FC Porto sogar einen Gewinner aus Portugal.

Frankfurt als Ausnahme

Sicher, es gab rühmliche Ausnahmen wie den wunderbaren Triumphzug von Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison, der erst im Elfmeterschießen des Halbfinales beim FC Chelsea gestoppt wurde. Aber in der Regel überwogen die Enttäuschungen und Blamagen: Zuletzt in der Vorrunde dieser Spielzeit, als der Bundesliga-Vierte Gladbach in einer Gruppe mit dem Wolfsberger AC, Basaksehir Istanbul und dem AS Rom scheiterte.

Große Hoffnung, dass es in der kommenden Saison besser wird mit der deutschen Leistungsbilanz, sollte man auch besser nicht haben. Die TSG 1899 Hoffenheim hat es auf internationaler Bühne noch nie in die K.o.-Phase geschafft, der VfL Wolfsburg geht als Synonym für langweiliges Mittelmaß durch – und Bayer Leverkusen hat zuletzt stets mit beeindruckender Konstanz versagt, wenn es in wichtigen Spielen um etwas ging. Das 1:2 im Viertelfinale gegen Inter Mailand am Montagabend machte da keine Ausnahme. Beckenbauer hat offenbar ein Menetekel heraufbeschworen: Die Europa League ist für die deutschen Vereine tatsächlich der „Cup der Verlierer“ geworden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020