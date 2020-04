Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn favorisierte Tracking-App soll in erster Linie als Frühwarnsystem dienen. Personen, die ohne es zu merken mit Menschen in Kontakt waren, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, werden per App benachrichtigt und können entsprechende Schutzmaßnahmen einleiten. Auf dem Papier liest sich das gut, in der Praxis dürfte dieses Instrument allerdings nur bedingt tauglich sein.

Denn Dezentralisierung hin oder her – eine solche Tracking App kann nur dann funktionieren, wenn möglichst viele sich an diesem Modell beteiligen. Das mag in zentralstaatlichen Systemen wie China oder Südkorea der Fall sein, wo die Bürger viel eher als hierzulande bereit sind, die Nutzung privater Daten durch staatliche Behörden zuzulassen und im Zweifelsfall eben auch dazu gezwungen werden können. Auch stehen ganz andere Sanktionsmechanismen dahinter, mit denen der Einzelne bei Zuwiderhandlung rechnen muss.

In Deutschland will man zu Recht nicht nur den höchsten Datenschutzstandards genügen, man setzt auch auf Freiwilligkeit. Schon allein dadurch wird die Corona-App stark durchlöchert. Zumal eine App, die private Daten austauscht und diese automatisch an staatliche Gesundheitsämter weiterleitet, leicht als Überwachungssystem empfunden werden kann. Der Anreiz zur Teilnahme dürfte schon deshalb gering sein, weil sich die App an genau diejenigen richtet, die es mit der Einhaltung von Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus ohnehin nicht so genau nehmen. Schon jetzt ist zu beobachten, dass es etliche gibt, die – bewusst oder aus Unachtsamkeit – die Lockerungen dazu nutzen, um wieder zur Tagesordnung überzugehen. Wer lädt sich also die Corona-App freiwillig herunter? Und selbst wenn: Wer nicht möchte, dass sein Standort von benachbarten Handys abgerufen wird, der kann einfach vorübergehend seine Bluetooth-Funktion abschalten – und schon ist die Informationskette unterbrochen.

Die Tracing-App wird also aller Voraussicht nach nur sehr eingeschränkt erfolgreich sein. Als flächendeckendes Frühwarnsystem zur besseren Identifizierung von Corona-Ansteckungsketten taugt sie nicht. Dazu müssten zu allererst auch die Gesundheitsämter personell aufgestockt werden. Die Politik sollte deshalb nicht der Versuchung erliegen, die Corona-App öffentlich als neues Wundermittel zu verkaufen. Wie schon bei der Einführung der Maskenpflicht gilt für jeden Einzelnen auch weiterhin: Gegen die Ausbreitung von Covid19 hilft am besten Kontakte vermeiden, Abstand halten und die Desinfektionsregeln beachten.

