Bedrohliches Szenario

Eine Inflationsrate von 0,6 Prozent könnte für die deutschen Verbraucher ein Segen sein. Benzin und Heizöl sind so günstig wie lange nicht, dazu erfreut die kaum vorhandene Teuerung auch Sparer oder Besitzer von Lebensversicherungen: Die niedrige Inflation macht die gegenwärtigen Minizinsen zumindest etwas erträglicher. Doch leider hat das Coronavirus auch die Entwicklung der Preise infiziert. Hauptgrund für die Inflation nahe null ist die ins bodenlose gefallene Nachfrage nach Rohöl – die Weltwirtschaft liegt größtenteils am Boden. Millionen Deutsche, die derzeit kurzarbeiten, können nur hoffen, dass die globale Konjunktur so schnell wie möglich wieder anspringt und ihre Arbeitsplätze sichert. Auch wenn das Tanken dann wieder teurer wird.

Doch diese Entwicklung wird auch ihr Gutes haben. Zu niedrige Inflationsraten können für eine Volkswirtschaft sehr bedrohlich werden, wenn sie in eine Deflation umschlagen, den anhaltenden Rückgang des Preisniveaus. Dieser Zustand ist für die Konjunktur weitaus bedrohlicher als eine maßvolle Inflation. Aktuell spricht allerdings vieles dafür, dass dieses bedrohliche Szenario mit dem Zurückdrängen des Coronavirus gleichermaßen verschwindet.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.06.2020