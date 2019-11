Beförderung mit Treuepunkten

Man kennt das Spielchen aus der Politik. Kurz vor einer Wahl werden treue Spitzenbeamte in den Ministerien mit Beförderungen abgesichert – für den Fall, dass das andere politische Lager an die Macht kommt. Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat es am Montag ähnlich gemacht. Schon sehr bald hat der 67-Jährige nichts mehr zu entscheiden bei dem Verein, den er mitaufgebaut hat. Und als letzte wichtige Personalentscheidung hat Hoeneß durchgedrückt, dass Sportdirektor Hasan Salihamidzic im kommenden Sommer in den Vorstand befördert wird. Ausschlaggebend dafür war nicht der überschaubare Arbeitsnachweis des Bosniers, sondern die persönliche Verbundenheit von „Brazzo“ mit dem scheidenden Münchner Boss. Für Salihamidzic persönlich ist das eine gute Nachricht, für die angestrebte erfolgreiche Zukunft des FC Bayern eher nicht.

Der 42-Jährige, dieses Urteil darf man nach anderthalb Jahren als Sportdirektor an der Säbener Straße fällen, besitzt schlicht nicht das Format, um einen europäischen Spitzenclub zu führen und eine Mannschaft auf diesem Niveau zu entwickeln. Seine Transferbilanz setzt sich zusammen aus Blamagen, Fehleinschätzungen und ein paar Glückstreffern. Das Interesse an den Wunschkandidaten Leroy Sané und Callum Hudson-Odoi stand in der Zeitung, fast bevor es die Spieler selbst wussten – zu Bayern wechselte keiner der beiden. Das Leihgeschäft mit Philippe Coutinho hat sich bisher als veritables Missverständnis herausgestellt. Und die Idee, beim kniegeschädigten französischen Weltmeister Lucas Hernandez die üppige 80-Millionen-Euro-Ablöse-Klausel zu ziehen, sprüht auch nicht gerade vor Einfallsreichtum. Die Qualität der Mannschaft hat sich seit Salihamidzics Amtsantritt verschlechtert, die Kaderplanung wirkt fantasielos, getrieben und nicht in langfristigen Linien gedacht.

Trotzdem hat Hoeneß „Brazzo“ kurz vor seinem Rückzug noch zum starken Mann in sportlichen Belangen beim Rekordmeister gemacht. Man wüsste zu gern, was der als neuer Vorstandschef auserkorene Oliver Kahn von dieser Beförderung aufgrund von Treuepunkten hält.

Mittwoch, 13.11.2019