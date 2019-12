Befreit Euch!

Für die einen Forschungsinstitute ist das weltweit am meisten verbreitete Herbizid Glyphosat „nicht akut gesundheitsgefährdend“. Manch andere Institute plädieren für: „für den Menschen wahrscheinlich krebserregend“, wiederum andere stufen das Pestizid als „nicht krebserregend“ ein. Schädlich, unschädlich, schädlich, unschädlich. Egal, wann Glyphosat in der EU und damit in Deutschland verboten wird: Die Debatte in der Wissenschaft wird nicht abreißen. Aber darum sollte es doch überhaupt nicht gehen.

Statt dass die Forschung sich immer wieder mit derselben Frage befasst, ob und inwiefern Glyphosat der Gesundheit schadet, sollte sie sich lieber auf die Zukunft konzentrieren. Wie kann die Landwirtschaft mit weniger Pestiziden auskommen? Denn dass Pflanzenschutzmittel in absehbarer Zeit gänzlich abgeschafft werden – daran glauben nicht einmal Umweltschützer.

„Landwirtschaft 4.0“ heißt das Stichwort. Bauernverbände und Landwirte setzen immer mehr auf die Digitalisierung, um mit weniger Ressourcen mehr Erträge einzufahren. Drohnen, Satelliten und Feldroboter geben Aufschluss über die Umwelt. Wo hat der Boden viele Nährstoff, wo braucht er wenig Dünger? Gibt es Schädlinge und Unkraut, wenn ja, wo genau? Mit Informationstechnologien kann man sehr viel gezielter und sparsamer Chemie spritzen.

Die Forschung muss also aufhören, sich im Kreis zu drehen, sich von der Glyphosat-Frage befreien und stattdessen digitale Lösungen finden. Denn nur mit guten Alternativen kann die Landwirtschaft nachhaltiger werden. Das hilft nicht nur dem Menschen, sondern auch Tieren, Pflanzen, Meeren, Wäldern – und damit der biologischen Vielfalt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019