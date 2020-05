Beides nötig

Klimafreundlicher, gerechter, krisenfester – so soll die Wirtschaft nach Corona aussehen. Zumindest wenn es nach Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) geht. Die vielen Wirtschaftslobbyisten, die derzeit in Berlin wie Brüssel um möglichst große Stücke aus den künftigen Milliarden-Konjunkturpaketen kämpfen, sehen das freilich anders. Es gehe ums wirtschaftliche Überleben, argumentieren sie, Auflagen für mehr Klimaschutz seien zum jetzigen Zeitpunkt fehl am Platz. Doch damit liegen sie falsch. Nie war es wichtiger, in Sachen Klimagerechtigkeit umzusteuern.

Wenn uns die Pandemie eines lehrt, dann unsere Verletzlichkeit. Und, dass es ganz schnell ganz anders kommen kann als gedacht. Dabei muss man betonen: Das Coronavirus ist nicht einmal das, was man gemeinhin als Killervirus bezeichnet. Die Gesamtsterblichkeit in der Bevölkerung liegt nach derzeitigem Wissensstand vermutlich unter einem Prozent. Mit vergleichsweise bescheidenen Kontaktbeschränkungen hat Deutschland das Infektionsgeschehen schnell unter Kontrolle gebracht. Man könnte auch sagen: Vorerst sind wir mit einem blauen Auge davongekommen.

Die Erderwärmung hingegen wird die Menschheit vor viel größere Herausforderungen stellen – zumindest wenn es so weitergeht wie bisher. Dann wird es nicht reichen, für ein paar Monate die Wirtschaft zu drosseln, ins Homeoffice zu wechseln, die Flugzeuge am Boden und die Autos in den Garagen zu behalten.

Die Folgen des Klimawandels sind hinreichend beschrieben, und auch im gemäßigten Deutschland bereits deutlich sichtbar. Um die Erwärmung doch noch auf zwei Grad Celsius zu begrenzen (was auch schon gewaltige Auswirkungen haben wird), ist daher schnelles und mutiges Handeln gefragt.

2020 bietet dafür ungeahnte Chancen. Denn die Wirtschaft benötigt dringend Unterstützung, um aus der Krise herauszukommen. Die alte Produktionsweise wieder aufzunehmen, ja sogar zu fördern, wäre aber Unsinn. Deutschland braucht keine Kaufprämien für Kohlendioxidschleudern, wie sie die Autoindustrie fordert. Und auch keine innerdeutschen Flüge. Besser und vor allem zukunftsweisender wäre das Geld stattdessen in den Umbau von Nah- und Fernverkehr, in Umrüstungen von Autoflotten und in umweltfreundliche Modernisierungen von Industrie und Wohnen investiert.

Dabei geht es nicht darum, Wirtschaft und Klimaschutz gegeneinander auszuspielen. Im Gegenteil. Ein zukunftsweisendes Konjunkturprogramm kann und muss beide Fliegen mit einer Klappe schlagen, also Corona-Folgen und Klimawandel zugleich bekämpfen. Die Niederlande und Österreich etwa sind zuversichtlich, beides unter einen Hut zu bringen. Hilfen für Konzerne werden dort mit Umweltschutzauflagen verbunden. Auch Frankreich hat die Rettung von Air France an die Senkung des CO2-Ausstoßes gekoppelt. Jetzt ist Berlin an der Reihe.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020