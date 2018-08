So ein Aktion ist beispiellos. „Stoppt den Krieg gegen die freie Presse!“, fordert der „Philadephia Inquirer“. „Die wahren Feinde des Volkes sind die, die versuchen, die Wahrheit durch die Verunglimpfung und Dämonisierung des Boten zu ersticken“, schreibt der „Des Moines Register“. Und der „Elizabethtown Advocate“ warnt gar, die Verfassungsgarantie der Meinungsfreiheit in könne „bald so wertlos sein wie Artikel 125 in der Sowjet-Verfassung von 1936“. Starke Worte. Eine starke Botschaft war auch, dass 350 Zeitungen in Leitartikeln eindringlich für die Pressefreiheit warben. Nicht in Russland oder China – sondern in den USA.

Zwar wäre es absurd, die Situation in diesen Ländern gleichzusetzen. Doch gerade weil das „Land der Freien“ sich selbst immer als Vorbild in Sachen Demokratie gesehen hat, sind die autokratischen Tendenzen seines Präsidenten alarmierend. „Feinde des Volkes“ nannte Stalin einst Dissidenten, die dann in Arbeitslagern verschwanden. So verunglimpft Donald Trump nun die freie Presse, und seine Hetze wird immer maßloser. Gezielt versucht er, die Glaubwürdigkeit der Medien zu untergraben und jegliche Kritik an seiner Person abzuwürgen. Und er schürt eine feindsinnige Stimmung, die sich bald in körperlicher Gewalt entladen könnte. Es war also höchste Zeit für entschiedenen Widerspruch.

Zufrieden kann man trotzdem nicht sein. Es ist in höchstem Maße deprimierend, dass die angegriffenen Medien selbst aufstehen müssen, um die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Für jedes Minderheitenrecht gibt es zu Recht öffentliche Demonstrationen. Warum nicht für diesen Grundpfeiler der Demokratie? Und wo sind überhaupt die sogenannten Republikaner? In Sonntagsreden melden sich einzelne Kritiker zu Wort, aber tatsächlich sind sie längst zu einem feigen Wahlverein verkommen. 85 Prozent der konservativen Wähler glauben, dass die Presse dem Land schade. Trumps Zerstörungswerk ist viel dramatischer fortgeschritten, als viele glauben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018