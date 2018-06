Beispiellose Härte

Thorsten Hof

Eines ist klar: Wird der Strafantrag des DFB gegen den SV Waldhof eins zu eins umgesetzt, dürfte die nächste Saison für den Regionalligisten bereits gelaufen sein, bevor sie überhaupt begonnen hat. In der Südweststaffel, die traditionsgemäß am stärksten besetzt ist, wäre ein Neun-Punkte-Abzug kaum wettzumachen. Die Mannheimer wären dazu verdammt, auf dem angestrebten Weg in die 3. Liga die

...

Sie sehen 23% der insgesamt 1764 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.06.2018