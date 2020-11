Berechtigte Besorgnis

Die Schlagzeilen in Mannheim in den Wochen nach den Sommerferien klangen mitunter dramatisch: Hunderte von Schülern in Quarantäne, oder: mehr als ein Dutzend Schulen auf einen Schlag von Covid-19-Infektionen betroffen. Deutlich weniger spektakulär hört sich die Gesamtbilanz an, die die Stadt für die sechs Wochen zwischen Mitte September und Ende Oktober zieht. Rund 40 000 Schüler und mehrere tausend weitere an Schulen angestellte Personen gibt es in Mannheim. Von ihnen sind in dieser Zeit gerade mal 130 positiv getestet worden. Vor allem aber: Innerhalb der Schule hat sich an Infizierten so gut wie niemand angesteckt.

Doch das muss ja nicht so bleiben. Und so wächst angesichts fast täglich steigender Infektionszahlen die Besorgnis unter Schülern, Eltern und Lehrern. Insbesondere bei Pädagogen, die über den Tag verteilt oft Hunderten von Kindern und Jugendlichen gegenüberstehen, herrscht Angst vor einer Ansteckung mit möglicherweise schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen.

An diesem Sonntag schlug der baden-württembergische Landesverband der Bildungsgewerkschaft GEW einmal mehr Alarm. Er berichtet davon, wie die Verunsicherung und der Unmut unter den 130 000 Lehrkräften im Land wachsen – weil überall Kontakte stark reduziert werden sollten, nicht jedoch in den Schulen. Gleiches gilt für die Erzieher in Kindertagesstätten.

Die vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen in den Bildungseinrichtungen bergen eine große Gefahr: Das Kultusministerium könnte sich entspannt zurücklehnen und behaupten, man habe doch alles im Griff. Das wäre eine krasse Fehleinschätzung. Angesagt ist jetzt zum Beispiel – wie schon im Frühsommer – Wechselunterricht mit halbierten Klassen. So empfiehlt es auch das Robert Koch-Institut ab Pandemiestufe 3, die schon längst gilt. Wie das organisiert werden kann, das haben viele Schulen schon vor Monaten gezeigt. Jetzt sollte endlich auch das Kultusministerium in die Gänge kommen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 01.11.2020