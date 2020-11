Berechtigte Besorgnis

Die Schlagzeilen in Mannheim in den Wochen nach den Sommerferien klangen mitunter dramatisch: Hunderte von Schülern in Quarantäne, oder: mehr als ein Dutzend Schulen auf einen Schlag von Covid-19-Infektionen betroffen. Deutlich weniger spektakulär hört sich die Gesamtbilanz an, die die Stadt für die sechs Wochen zwischen Mitte September und Ende Oktober zieht. Rund 40 000 Schüler und mehrere

