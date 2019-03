Schmalspurlösung“ – die Vorstände des Umweltforums gebrauchen vergleichsweise drastisches Vokabular, um ihre Kritik an den grundsätzlich ja gutgeheißenen Ausbauplänen für die Haltestelle Hauptbahnhof zu formulieren. Das mag zum einen am beginnenden Wahlkampf liegen, zum anderen aber daran, dass ihnen Verbesserungen im Nahverkehr ernsthaft am Herzen liegen. Zumal ihre Vorschläge und Anmerkungen nicht völlig von der Hand zu weisen sind.

Das gilt vor allem für diejenigen Kritikpunkte, die über die Stadtbahn-Haltestelle hinausgehen. Was ist denn nun mit der Verzahnung von Tram und S-Bahn? Wäre eine Verbreiterung des Suezkanals, wenn die Unterführung ohnehin im Lauf der kommenden Jahre erneuert werden muss, wirklich so maßlos teuer, dass man gar nicht weiter darüber zu reden braucht? Und die schönen Ideen vom Entrée zur Innenstadt am Kaiserring – warum erweitert man die eigentlich nicht um eine vernünftig dimensionierte, also deutlich höhere und breitere Gleisunterführung für Fußgänger am Hauptbahnhof? Dort, im Gedränge des jetzigen, zu Spitzenzeiten viel zu schmalen und niedrigen Tunnels, gewinnen Reisende ihren ersten Eindruck von der Stadt, wenn sie in Mannheim ankommen. Dass der Willy-Brandt-Platz eine Neuordnung verdient hätte, steht außer Frage. So richtig es einerseits ist, dass Stadt und Verkehrsbetriebe mit dem Ausbau aufs Tempo drücken, so gut würde dieser Gestaltungsaufgabe andererseits eine breite Diskussion im Vorfeld tun. Wir müssten das Ganze „ein bisschen größer denken“ – das Umweltforum äußert hier berechtigte Einwände.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019