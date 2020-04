Bereit für den Abbruch

Die Handball-Bundesliga (HBL) pausiert weiter, sie wartet und hofft, doch noch irgendwie die Saison zu Ende zu bringen. Wegen der Corona-Krise soll erst wieder am 16. Mai gespielt werden, nachdem ursprünglich eine Unterbrechung bis zum 23. April geplant war. Keine Frage: Es ist gut und richtig, sich so lange wie möglich alle Optionen offenzuhalten. Und mit der Verlängerung der Pause gewinnt die Liga erst einmal weitere Zeit – allerdings nicht unbedingt dafür, um ab Mitte Mai die Runde im Akkord zu Ende zu bringen, sondern um sich abschließende Gedanken über eine Wertung der Spielzeit zu machen.

Anders als in der Fußball-Bundesliga gibt es in der HBL keine Bestrebungen, die Runde notfalls über den 30. Juni hinaus zu verlängern. Oder anders ausgedrückt: Die Handballer sind zu einem Ende mit Schrecken, zu einem Abbruch bereit, weil sie diese Saison nicht bedingungslos durchziehen möchten, um dann den Start der nächsten Runde Ende August zu gefährden und sich ein neues Problem zu schaffen. Diese Gedanken sind nachvollziehbar, die Planspiele des Europäischen Verbandes (EHF) hingegen nicht.

Geplante Farce im Europacup

Die EHF will die Finalturniere ihrer Europapokalwettbewerbe zu Beginn der neuen Saison austragen – und das offenbar um jeden Preis. Es ist sogar denkbar, dass der Verband dafür in der Champions League auf das Achtel- und Viertelfinale verzichtet und einfach die ersten zwei Mannschaften beider Vorrundengruppen für die Endrunde setzt. Das hätte dann zweifelsohne nichts mehr mit einem sportlichen Wettbewerb zu tun, sondern käme einer Farce gleich – zumal es in diesem Fall definitiv zu einer bizarren Konstellation käme: Superstar Sander Sagosen würde sich in dieser Saison mit Paris fürs Final Four der Champions League „qualifizieren“, um dann nach seinem Wechsel in der Sommerpause zum THW Kiel mit den Norddeutschen bei der Endrunde anzutreten.

Gewiss, es geht um viel Geld. Und bisweilen heiligt der Zweck die Mittel. In besonderen Zeiten braucht es auch besondere Maßnahmen. Aber vielleicht wäre in diesem Fall ganz einfach mal der Verzicht das Besondere.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020