Beruf(ung) für Herz und Kopf

Klar: Es dürfte äußerst selten vorkommen, dass ein Mann (oder eine Frau) im gereiften Alter den gesicherten Job aufgibt, um in die Pflege umzusteigen. Gleichwohl zeigt die Entscheidung des Krankenpflegeschülers Volker Weiler: Der soziale Beruf hat an Attraktivität gewonnen. Für beide Geschlechter. Erfreulicherweise kann sich nicht nur die UMM-Ausbildungsakademie über ausreichend qualifizierte Bewerber freuen. Und die interessiert eine vielseitige Tätigkeit nah am Menschen genauso wie Fortbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen. Anders als früher beginnen Abiturienten eine Pflegeausbildung nicht unbedingt deshalb, weil die Wartezeit bis zum Medizin-Studium überbrückt werden soll. Schließlich sind heutzutage akademische Abschlüsse ebenfalls in Gesundheitsberufen möglich.

Die Corona-Pandemie hat bestätigt, wie immens wichtig (neudeutsch: systemrelevant) Pflegekräfte sind. Offenbart hat die Krise aber auch, dass dieser Beruf häufig unterschätzt wird – ein Phänomen, das ebenfalls für andere von Frauen geprägte Tätigkeiten gilt. Geradezu typisch ist, dass unlängst in Würdigungen zum 200. Geburtstag von Florence Nightingale deren ehrenamtliche Aufopferung in den Mittelpunkt gestellt, aber kaum erwähnt wurde, dass die mathematisch begabte Begründerin der modernen Krankenpflege obendrein Medizin-Pionierin war. Schließlich hat Nightingale mittels des von ihr erfundenen Tortendiagramms statistische Zusammenhänge von Krankheiten und Sterblichkeitsraten visuell aufzubereiten vermocht. Pflege ist eben Beruf(ung) mit Herz und Kopf!

