Beruhigend wirkt das nicht

Leider keine Überraschung: Dass sich die Boden- und Grundwasserbelastungen, die das US-Militär in der Spinelli-Kaserne verursacht hat, auch in den Gartenbrunnen der Anwohner in Käfertal-Süd niederschlagen, war zu erwarten. Das Erstaunliche dabei ist, dass die Umweltschäden offensichtlich auf einen recht kleinen Bereich entlang von Wachenheimer und Diedesfelder Straße begrenzt sind. Und dass sie den Messungen zufolge gar nicht so gravierend sind, wie lange befürchtet worden war.

Über die Frage, ob sich die hauptsächlich aus Resten und Abbauprodukten von Lösungsmitteln bestehenden Altlasten nicht möglicherweise anreichern könnten – beispielsweise im Schlamm des Buga-Sees oder auf den Tomaten der Kleingärtner und Hausbesitzer – über diese Frage ging Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala gestern im Ratsausschuss ziemlich schnell hinweg. Zu schnell, um Befürchtungen und Ängste der Betroffenen auszuräumen.

Sicher: Trinkwassergrenzwerte sind mit die strengsten Werte, schließlich dienen sie dem Schutz des wichtigsten Lebensmittels. Dass man diese und ähnliche Giftstoffe vielerorts in Mannheim finden würde, wenn man sie nur suchte, wie die Bürgermeisterin erklärte, mag wohl stimmen. Beruhigend wirkt es allerdings nicht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018