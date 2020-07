Beschämend

Horst Seehofer hat recht. Es ist in der Tat „der EU nicht würdig“, dass sich die Gemeinschaft fünf Jahre nach der Flüchtlingskrise immer noch nicht auf eine Reform des Asyl- und Migrationsrechtes verständigt hat. Und es ist unglaublich, dass es dieser Gemeinschaft von 27 Staaten nicht gelingt, den Schleusern auf einem vergleichsweise überschaubaren Meeresgebiet nicht das Handwerk zu legen.

Die großen Worte von der humanitären Katastrophe vor den Toren dieser Wertegemeinschaft erscheinen längst verbraucht – aufgerüttelt haben sie nicht. All die Berichte über unvorstellbare Zustände in Auffangzentren auf den griechischen Inseln werden inzwischen überhört. Es gibt keine Fortschritte.

Es blieb auch am Dienstag erst einmal bei Willensbekundungen, die niemanden retten. Und es ist auch bestenfalls unscharf erkennbar, wo bis zum Ende der deutschen Ratspräsidentschaft so etwas wie eine wirkungsvolle Lösung herkommen soll. Als afrikanische Terroristen vor Somalia begannen, westliche Tanker anzugreifen und nur gegen Lösegeld freizugeben, war die Marine rasch vor Ort. Im Mittelmeer patrouillieren auch Marine-Einheiten, aber man hat sie vorsichtshalber fernab der Fluchtrouten stationiert.

Es stimmt, dass Lösungen schwierig sind, weil die Ursachen weit außerhalb der EU liegen: der syrische Bürgerkrieg, der Ausfall Libyens als Partner, die ungeklärte Situation bei der Aufnahme Hilfesuchender. Aber nach Jahren des Stillstands gibt es auch so etwas wie Mutlosigkeit, das unlösbar scheinende Problem überhaupt anzupacken. Nicht einmal die neue EU-Kommission geht voran. Auf ihren lange angekündigten Reformvorschlag wartet man bisher vergeblich. Nun ist er für „wahrscheinlich September“ angekündigt.

Im Kreis der Staats- und Regierungschefs sind Initiativen ebenso verstummt. Die Blockierer-Regierungen in Ungarn, der Slowakei, Polen und Tschechien stoppen jeden neuen Versuch. Dabei erscheint der frühere Gedanke vielversprechend, sie zu anderen Formen von Solidarität zu verpflichten, wenn sie keine Asylbewerber aufnehmen wollen. Dabei wäre als Unterstützung an anderer Stelle durchaus einiges denkbar: von der Beteiligung an den Kosten, die andere für die Aufnahme von Schiffbrüchigen übernehmen, bis hin zur personellen Verstärkung der Außengrenzen-Kontrollen. Doch bisher war nicht einmal das möglich. Warum nicht?

Die EU, sagte Seehofer am Dienstag, bietet ein „erbärmliches“ Bild. Die einen verweigern sich, die anderen schweigen. Das darf so nicht bleiben. Es braucht einen Kreis jener Länder, die nicht länger zusehen wollen. Sie sollten die Seenotrettung wieder aufnehmen – oder zumindest unterstützen. Die Brüsseler Kommission sollte dieses Engagement finanziell unterstützen. Das würde bedeuten, die Gelder an anderer Stelle zu kürzen – ein simpler Mechanismus, der nicht zur Bestrafung der Blockierer führt, aber die ihnen zustehenden Finanzmittel verknappt.

Es wäre immer noch die bessere Lösung, statt die Betroffenen dem Tod im Mittelmeer zu überlassen oder in unmenschliche Lager zu pferchen. Aber der Verdacht kommt auf, dass einige EU-Länder diese abschreckende Situation sogar wollen. Das ist beschämend.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.07.2020