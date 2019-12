Bescheidenes Ergebnis

Langer Anlauf, kurzer Sprung. So lässt sich das Paket von Grün-Schwarz zu mehr Sicherheit im öffentlichen Raum zusammenfassen. Das Ergebnis nach den über ein Jahr andauernden Verhandlungen ist bescheiden. Alle 15 Punkte des Konzepts haben zwar ihre Berechtigung, zum großen Wurf reichen sie aber bei Weitem nicht aus. Dies liegt daran, dass die Landesregierung etliche Maßnahmen beschlossen hat, die bereits realisiert sind oder deren Umsetzung längst angekündigt wurde. Was also ist neu an dem von Innenminister Strobl vorgestellten Sicherheitspaket?

In der Regel geht es um den Ausbau bestehender politischer Maßnahmen. Dies gilt zum Beispiel für die Sicherheitskonferenzen. Dazu kommen Vorhaben, die das Land nicht allein umsetzen kann wie die Strafverschärfung bei Messerattacken. Historisch betrachtet geht das Konzept auf die Gruppenvergewaltigung in Freiburg vor über einem Jahr zurück. Doch entgegen den Ankündigungen von Ministerpräsident Kretschmann wird das heikle Thema gefährliche Männergruppen bei Flüchtlingen sehr sanft angefasst. Statt klare und harte Regelungen zu beschließen, verweist Grün-Schwarz lieber auf Maßnahmen des Bundes. Ein schwaches Signal.

