Besser als bisher

Auf dem Gelände des Gasthofes „Adler“ beginnt in Kürze der Bau eines neuen Quartiers mit 17 Eigentumswohnungen. Das Ende einer zwölfjährigen Brache an dieser stadtbildprägenden Stelle ist in Sicht. Eine gute Nachricht. Oder präziser: Die bestmögliche unter den gegebenen Rahmenbedingungen.

Denn den Ursprung dieses Projektes bildete im Jahre 2008 ja ein eher bedauerlicher Vorgang: Ein traditionsreicher Gasthof machte dicht. Die Investitionen in einen zeitgemäßen Betrieb wären in die Millionen gegangen. Man stelle sich einen Investor vor, der dies gewagt hätte, mit seinen entsprechenden Verbindlichkeiten in der aktuellen Situation für Gastronomie und Hotellerie.

Mit dem damaligen Ende des „Adler“ setzte sich die Erosion der Gastronomie fort, die Schriesheim seit Jahren im Griff hat. Man denke an die Schließung der „Rose“ und kürzlich vom „Weißen Lamm“, den Abriss des „Rebstöckel“ und der „Pfalz“. Die Stammtisch-Kultur mit ihrer guten, Gemeinschaft fördernden, damit auch sozialen Funktion findet immer weniger Orte.

Grundsätzliche Fragen

Neben diesen geselligen Aspekten wirft das Sterben der Gasthäuser auch stadtgestalterische Fragen auf. Was tun mit ihren großen Grundstücken an oft prägnanter Stelle? Bei der „Pfalz“ wurde eine überraschend attraktive architektonische Lösung gefunden, die mit dem Ärztehaus auch noch eine sozial wertvolle Nutzung aufweist. Auch die Planung für den „Adlerhof“ ist gelungen, wenn die Computeranimation nicht trügt – von dem gegen die Fahrtrichtung geparkten Auto einmal abgesehen.

Der Investor bemüht sich, hier etwas Ordentliches hinzustellen – mit aufgelockerter Fassade außen und viel Lärmschutz im Innern. Auch die geplante Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 relativiert den Nachteil des Standorts direkt an der B 3, ohne den Vorteil zu mindern: die verkehrsgünstige Lage im Herzen des Ortes.

Doch damit ist dies auch eine stadtbildprägende Stelle. Insofern war es richtig, dass Verwaltung und Rat das Bestmögliche herauszuholen suchten. Was hier entsteht, ist auf jeden Fall besser als das, was die letzten zwölf Jahre hier war. Und das lässt sich nicht von jedem Neubauprojekt sagen.

