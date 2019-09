Besser aufhören

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will bei der Landtagswahl im Jahr 2021 noch einmal antreten.

Dies ist eine Entscheidung mit zwei Seiten. Zum einen ist Kretschmann, bislang der einzige Regierungschef der Grünen in einem Bundesland, seit Jahren der beliebteste der deutschen Ministerpräsidentenriege. Er hat dauerhaft herausragende Umfragewerte, weit über die Klientel der Grünen hinaus.

Mit Kretschmann an der Spitze wird die grüne Erfolgsstory fortgesetzt, denken viele. In der Tat: Mit keinem anderen Kandidaten haben die Grünen bei der nächsten Landtagswahl in Baden-Württemberg wohl bessere Chancen.

Doch das ist zu kurzfristig gedacht. Langfristig betrachtet ist die Entscheidung Kretschmanns für die Grünen ein Problem. In den nächsten Jahren werden die wirtschaftlichen Zeiten härter. Es ist davon auszugehen, dass als Folge auch dem Staat deutlich weniger Steuermittel zur Verfügung stehen werden. Gibt es weniger zu verteilen, könnten auch schnell die Beliebtheitswerte des Ministerpräsidenten sinken.

Bei der nächsten Landtagswahl wird Kretschmann zudem fast 73 Jahre alt sein. Mit der Perspektive einer vollen Legislaturperiode wäre Kretschmann am Ende dieser dann fast 78 Jahre alt. Ob er den Wählern vermitteln kann, dass er Themen wie den Umbau der Wirtschaft, den Wandel in der Mobilität, den Klimaschutz oder auch die Digitalisierung voller Tatkraft anpacken kann, bleibt abzuwarten.

Weiter gilt die allgemeine Lebensweisheit: Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Doch ob im Sport oder auch in der Politik – den richtigen Zeitpunkt für den Absprung schaffen nur die wenigsten. In Zeiten von hohen Umfragewerten wäre für die Grünen jetzt der perfekte Moment für den Wechsel an der Spitze gewesen – und ein neues Gesicht könnte voll durchstarten. Doch diesen Zeitpunkt haben die Grünen mit der Entscheidung Kretschmanns verpasst.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.09.2019