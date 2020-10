Besser erklären!

Die Pandemie und ihre Regeln: Dass sie uns das Leben derzeit erschweren, dürfte kaum jemand ernsthaft bestreiten. Ständig neue Verordnungen, Herausforderungen, Einschränkungen. Klarkommen müssen wir damit irgendwie alle, ob in Ämtern, Betrieben, Schulen, Kitas, Vereinen, Familien. Was sind da schon ein paar Übungs- oder Schulstunden im Sport? Haben wir keine anderen Probleme? Ganz bestimmt sogar, und das wird wohl auch bei der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) niemand anzweifeln. Dass sich im größten Sportverein der Stadt angesichts eines fehlenden Tages Hallenzeit pro Monat so großer Unmut regt, lässt also eher ein Kommunikationsproblem vermuten.

Klar ist: Es ist das gute Recht der Stadt, den Gemeinderat – dessen Wichtigkeit außer Frage steht – in der Lobdengauhalle tagen zu lassen. Die Halle gehört ihr schließlich. Und was müsste sich Bürgermeister Stefan Schmutz alles anhören, würde die Stadt bei der Einhaltung der Corona-Regeln nicht mit bestem Beispiel vorangehen? Was, wenn der Sitzungsort nicht für alle Zuhörer reichte – und was, wenn sich tatsächlich einer dort infizierte? Dass der Verwaltungschef auf maximale Sicherheit setzt, ist also verständlich. Dass er „maximales Unverständnis“ auf die Frage nach Alternativen äußert, weniger. Die dünnhäutige Reaktion kommt einer Herabsetzung gleich. Motto: Kommunalpolitik = wichtig, Training = Gedöns. Etwas mehr Engagement bei der Begründung der aus seiner Sicht alternativlosen Entscheidung dürfen die Beteiligten durchaus von ihrem Bürgermeister erwarten. Sich zu erklären und Anliegen ernst zu nehmen, gehört zu seinem Job. Nicht nur in angespannten Corona-Zeiten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.10.2020