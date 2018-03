Besser mehr Streifen

Anzeige

Viele in Deutschland bewerten den Wunsch nach Sicherheit mittlerweile höher als den nach persönlicher Freiheit. Die wird durch das öffentliche Filmen eingeschränkt – auch bei denen, die „nichts zu befürchten“ haben. Deshalb sind Kameras im öffentlichen Raum zu Recht an strenge Vorgaben geknüpft. Es macht einen Unterschied, ob ein Eigentümer in seinem Supermarkt oder der Staat in einer Fußgängerzone filmt.

Bringen Kameras tatsächlich mehr Sicherheit? In den kontrollierten Bereichen mit großer Wahrscheinlichkeit, deshalb wird die Überwachung diese Orte aufwerten. Mannheim hat das selbst schon erfahren. Bereits zwischen 2001 und 2008 wurde die Innenstadt überwacht. Die Kriminalität ging so stark zurück, dass von einem Brennpunkt keine Rede mehr sein konnte und die Kameras vom Netz mussten. Delikte wie zum Beispiel Drogenhandel werden sich dagegen einfach nur verlagern. Deshalb können Kameras immer nur ein Teil in einem Sicherheitskonzept sein.

Die Mannheimer Kommunalpolitiker stehen mit großer Mehrheit hinter der Videoüberwachung, manche sagen aber, sie täten das mit einem „Bauchgrummeln“. Verständlich. Zum einen stellt sich mit Blick auf den Datenschutz die Frage, welche Überwachungsmöglichkeiten aus besagtem Computerprogramm in Zukunft noch erwachsen können, an die wir heute vielleicht noch gar nicht denken. Zum anderen ist die Videoüberwachung im Streben nach Sicherheit nicht die Ideallösung. Die sieht anders aus. Zu ihr gehören Polizisten auf der Straße, die man im Fall einer Gefahr ansprechen kann. Zu ihr gehören Menschen, die auf ihre Mitbürger achten und nicht wegschauen, wenn sie Hilfe brauchen. Zu ihr gehören eine Politik und eine Wirtschaft, die Menschen Lebensperspektiven schaffen und so zumindest bei manchen verhindern, dass sie Straftaten begehen. Bei allen technischen Möglichkeiten – diese Ideallösung dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.

