Besser spät als nie

Der Leidensdruck ist stärker geworden: Die Corona-Pandemie hat dramatische Folgen für das Hotelgewerbe, das in Mannheim zuletzt boomte. Doch der Boom war zu stark, das Wachstum bei den Übernachtungszahlen so enorm, dass weit mehr Immobilienentwickler plötzlich Lust auf Hotelneubauten in der Quadratestadt hatten, als der Markt vertragen wird. Daher werden sicher auf lange Zeit auch dann noch viele Zimmer leer stehen, wenn die Corona-Krise irgendwann mal vorbei ist.

Vor diesem Hintergrund ist es völlig richtig, dass die Stadt in Sachen Tourismus nun in die Offensive gehen will – endlich. Zwar gab es bisher Stände auf Reisemessen wie ITB und CMT oder einzelne Aktionen zu Ausstellungen der Reiss-Engelhorn-Museen. Aber gezielte Verkaufsaktivitäten – Fehlanzeige. Schlimmer noch: Es hätten sogar „Anfragen von großen Reiseveranstaltern und Busunternehmen nicht bearbeitet und realisiert werden“ können, gesteht die Stadt in ihrer Vorlage für den Gemeinderat ein. Im Klartext: Es wollten Touristen kommen, aber keiner hatte Zeit für sie. Wie peinlich. So etwas kann und darf sich die Stadt nicht mehr leisten – gerade mit Blick auf die vielen neuen Hotels und die Bundesgartenschau 2023. Andere Städte sind da wesentlich besser aufgestellt, schlagkräftiger, professioneller – in Karlsruhe mit über 30 Mitarbeitern! Mannheim rechnet mit neun. . .

Ob die nun geplante Lösung richtig ist und ausreicht, muss sich daher erst zeigen. Früher war die Tourist-Info am Hauptbahnhof dem Verkehrsverein zugeordnet, dann dem Rosengarten mit unterstellt. Der wirbt nach wie vor um Kongressgäste. Außer dem Stadtmarketing kommt nun die neue Gesellschaft, und für große Events gibt es auch noch mal gleich mehrere Zuständigkeiten. Alles mit eigenen Strukturen und Kosten für Aufsichtsräte, Wirtschaftsprüfer und vieles mehr. Daraus folgt ein immenser Koordinationsaufwand. Für den Erfolg wird da ausschlaggebend sein, ob sich die beteiligten Personen untereinander verstehen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020