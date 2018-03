Beste Lösung

Anzeige

Niemals geht man so ganz. Das galt in den vergangenen Monaten vor allem für Kim Ekdahl du Rietz, der nach seinem Karriereende immer mal wieder bei den Rhein-Neckar Löwen vorbeischaute. Nun erklärt sich der Schwede sogar bereit, seinen ehemaligen Kollegen in einer schwierigen Situation zu helfen. Das verdient vor allem eines: Respekt.

Den hat sich aber nicht nur der 28-Jährige, sondern auch das Führungstrio des Handball-Bundesligisten verdient. Managerin Jennifer Kettemann, Trainer Nikolaj Jacobsen und der Sportliche Leiter Oliver Roggisch standen nach der schweren Verletzung von Gedeón Guardiola vor der großen Herausforderung, kurzfristig einen Ersatz zu finden. Erschwert wurde die Suche noch durch den Umstand, dass die Transferfrist bereits abgelaufen war und die Löwen nur noch einen Spieler verpflichten konnten, der in dieser Saison für keinen anderen Club aktiv auf dem Feld stand. Unter diesen komplizierten Voraussetzungen in der Kürze der Zeit jemanden zu finden, der dem Club auf diesem unglaublich hohen Niveau auch wirklich helfen kann, war eine besonders schwere Aufgabe. Heraus kam die mit Abstand bestmögliche Lösung, ein echter Transfercoup.

Niemand sollte allerdings den Fehler machen, von Ekdahl du Rietz konstant Weltklasse-Leistungen wie in der vergangenen Saison zu erwarten. Immerhin hat er mehr als ein halbes Jahr kein Handball mehr gespielt. Außerdem ist er nicht der klassische Mann für den Innenblock wie eben Guardiola. Der Ausfall des Spaniers bleibt für die Löwen ein schwerer Rückschlag im Titelrennen. Mit Ekdahl du Rietz steigen aber die Chancen, dass die Meisterschaft auch in diesem Jahr wieder in Mannheim gefeiert wird.